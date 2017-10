Als sich Yann und Nadia über den Weg laufen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Der französische Koch und die libanesische Kellnerin mit ihrem neunjährigen Sohn verstehen sich prächtig. Bei einem gemeinsamen Ausflug an einen See in Paris, entdecken sie ein leerstehendes Haus. Ideal für ein eigenes Restaurant, wie Yann meint. Wenig später finden sich die beiden in der Schuldenfalle wieder.