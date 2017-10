Jens und Eva Heller ziehen mit ihren drei Kindern aus der Großstadt in die Kleinstadt. Kurz nachdem sie die neue Doppelhaushälfte in Evas Geburtsort bezogen haben, beginnen die Probleme. Jens freut sich zunächst über die neue und bessere Position sowie ein höheres Gehalt. Eva hofft, dass ihr früherer Orchesterleiter sie als Cellistin in das Ensemble zurückbringen kann. Für ihre Kinder wünschen sie sich ebenfalls einen Neuanfang. Denn Tochter Klara wurde in ihrer Grundschulklasse gemobbt. Die Eltern hoffen, dass diese Probleme nun der Vergangenheit angehören. Auch für ihren Ältesten, Sohn Oskar, wünschen sich Eva und Jens eine Veränderung. Oskar ist wegen seines extrem rebellischen und lernunwilligen Verhaltens sogar von seiner alten Schule geflogen. Doch dann müssen die Hellers erkennen, dass die anonyme Großstadt zwar der Grund für viele Probleme war, das neue Leben in der Kleinstadt jedoch den idealen Nährboden für jede Form von Wettbewerb schafft. Zwar geben sich die Nachbarsfamilien zunächst überschwänglich freundlich, doch dahinter steckt erst einmal die Absicht, die Neuankömmlinge auszuhorchen, um sie dann umso besser einzunorden. Denn wer hier bestehen will, hat sich an Regeln zu halten. Durch den Konkurrenzdruck der Nachbarn verbessern sich die Probleme der Kinder erstaunlicherweise erst einmal. Doch die guten Noten und die intensive Förderung münden bald in Überforderung. Was wollen die Hellers wirklich? Muss jeder immer der Beste in allen Fächern sein? Im Sport? Im Beruf? Im Haushalt? Jedes Familienmitglied findet am Ende eine Lösung für sich. Und fast nie mit der Strategie, mit der er anfangs angetreten ist.