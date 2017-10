Der wunderschönen Prinzessin Sophie fällt ihr liebstes Spielzeug - eine goldene Kugel - ins Wasser. Ein Frosch bietet ihr seine Hilfe an. Doch dafür muss sie ihm viele Versprechen leisten. Prinzessin Sophie feiert ihren 18. Geburtstag. Doch ein Schatten liegt über diesem Tag. Sie soll den reichen Prinzen Friedrich heiraten, um das marode Reich ihres Vaters zu retten. Ausgerechnet das Vermächtnis ihrer verstorbenen Mutter - eine goldene Kugel - bringt Bewegung in die Lebenspläne, die der gestrenge König Carlastro für seine jüngste Tochter gemacht hat. Denn die Kugel soll Sophie helfen, der Stimme ihres Herzen zu folgen. Das Geschenk fällt ins Wasser. Ein Frosch rettet die Kugel und verschafft sich frech Zugang zu Tisch und Zimmer der schönen Prinzessin. Doch als er auch noch in ihr Himmelbett springt, wirft Sophie das Tier gegen die Wand und erlöst damit den verwunschenen Prinzen Floris. Prinzessin Sophie widersetzt sich ihrem Vater und entscheidet sich gegen die Vernunftehe. Aus der kindlichen Prinzessin wird eine selbstbewusste junge Frau, die ihren Weg finden will: Mit Prinz Floris und seinem Diener, dem Eisernen Heinrich, verlässt sie in einer Kutsche mit vier weißen Pferden das väterliche Schloss. Der Film ist nach einer Vorlage der Brüder Grimm entstanden. Gedreht wurde im Schloss Favorite in der Barockresidenz in Rastatt.