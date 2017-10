Das Land Rheinland-Pfalz, das in diesem Jahr den Vorsitz im Bundesrat innehat, richtet die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Wiedervereinigung aus. Mit einem Bürgerfest in Mainz, einem Gottesdienst im Dom und mit einem Festakt, den das ZDF live überträgt. Festredner vor 1300 geladenen Gästen in der Rheingoldhalle sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesratspräsidentin Malu Dreyer.