Vielleicht ist Frank Fliester auf seine Art ein wenig altmodisch, aber im Gegensatz zu seinem abgebrühten Mitbewohner Karl Schrobnik, der nur an Sex und Geld Interesse zeigt, hat der in einer chaotischen Berliner Hinterhofwohnung hausende Bohemien seine romantische Ader noch nicht ganz begraben. Frank glaubt nicht an Zufälle, nur an Fügungen. Als er unfreiwillig einen Handtaschenräuber stellt und dadurch die hübsche Beate vor einer Katastrophe bewahrt, schauen die beiden sich in die Augen und wissen: Sie sind füreinander bestimmt. Umso bitterer ist Beates Enttäuschung, als sie von dem liebenswürdigen Kioskbesitzer erfahren muss, dass Frank verheiratet ist. Sie ahnt nicht, dass Frank diese Notlüge dem alten Mann vom Kiosk nur erzählt hat, um sich nicht als passionierter Leser von Liebesromanen zu outen. Sieben Jahre später: Saturn steht wieder im dritten Haus. Die Wege der beiden kreuzen sich erneut. Frank hat sich von der Welt zurückgezogen und seine verletzten Gefühle wirkungsvoll zu Papier gebracht. Unter dem Pseudonym Katharina Goldmesser erreichen seine Romane ein Millionenpublikum. Der geschäftstüchtige Karl ist als Franks Verleger drauf und dran, die Filmrechte des neuesten Goldmesser-Romans an den Topregisseur George Blau zu verkaufen, als ausgerechnet Beate, inzwischen eine kompetente Wirtschaftsjournalistin, eine Hintergrundgeschichte über die geheimnisvolle Bestsellerautorin Goldmesser recherchiert. Dank ihres journalistischen Instinktes merkt Beate sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Als sie mit einigen Tricks einen Interviewtermin mit der notorisch unpässlichen Katharina Goldmesser erzwingt, haben Frank und Karl ein wirkliches Problem.