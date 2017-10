Ausgerechnet an seinem zehnten Hochzeitstag erfährt Busfahrer Benno, dass sein Chef Brausewetter den Betrieb seiner Buslinie einstellen will. Das Blatt wendet sich, als Benno plötzlich eine Million Euro erbt. Nun will er die Buslinie auf eigene Faust weiter führen. Doch der windige Brausewetter schmiedet schon einen Plan, wie er an die Erbschaft seines ehemaligen Angestellten kommen kann.