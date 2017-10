Im revolutionären Herbst 89 waren sie knapp zwanzig Jahre alt und standen sich als Gegner Aug' in Aug' an der Berliner Gethsemanekirche gegenüber: Frank Ebert gehörte zur Oppositionsbewegung und organisierte Mahnwachen in der Gethsemanekirche. Riccardo Barkawitz aus Leipzig war wie schon sein Vater bei den "bewaffneten Organen" Beim Einsatz an die Kirche hatte er Angst, dass die SED den Schießbefehl erteilt. Während Frank Ebert nach dem Mauerfall die Stasi-Archive besetzte und die neue Reisefreiheit genießen konnte, brach Riccardo Barkawitz' Welt zusammen. 25 Jahre später begegnen sie sich zum ersten Mal auf Augenhöhe an historischen Orten des revolutionären Herbstes 1989.