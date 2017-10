Der Harz, einst geteiltes deutsches Mittelgebirge, war zu DDR Zeiten geliebtes Erholungsgebiet und Ferienziel. Die innerdeutsche Grenze prägte die Region lange Zeit. Nach der Wende stellte sich auch dort die Frage: Wem gehört eigentlich was und wem soll es in Zukunft gehören? Wie in anderen Teilen der ehemaligen DDR führt der Privatisierungsprozess bis heute noch zu Begehrlichkeiten.