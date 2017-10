Die zehnjährige Friederike ist schockiert: Ihr Onkel Mike, Captain ihres geheimen Labors für Kosmonautik, hat einen Ausreiseantrag nach Westdeutschland gestellt und muss die DDR sofort verlassen. Das bedeutet, dass sie Mike erst wieder sehen darf, wenn sie selbst in Rente ist. Weil Friederike keine Lust hat, so lange zu warten, entwickelt sie eine Maschine, um Mike zurück in den Osten zu beamen.