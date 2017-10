Live-Übertragung des European Masters im Snooker, die vom 2. bis zum 8. Oktober in Lommel in Belgien ausgetragen werden. Bereits von 1992 bis 1994 fanden in Belgien die European Open statt, doch danach gab es dort lange kein bedeutendes Turnier mehr. Aber der Snookersport ist in Belgien in den letzten Jahren auf dem Vormarsch, vor allem seit Luca Brezel in die Weltspitze vorgestoßen ist.