Der Hades Faktor Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ebola-Alarm! Nachdem das Virus mutiert ist und schon Menschenleben gekostet hat, soll Anti-Terror-Spezialist Jon der Sache nachgehen. Gerät Das Virus in falsche Hände, steht die Welt vor einem Angriff mit einer verheerenden Bio-Waffe. Einiges deutet darauf hin, dass seine Ex-Kollegin Rachel die Seiten gewechselt hat und im Besitz des Virus sein soll. Spannender Agenten-Zweiteiler, top besetzt. Original-Titel: Covert One: The Hades Factor Laufzeit: 110 Minuten Genre: Thriller, USA 2006 Regie: Mick Jackson Schauspieler: Jonathan Smith Stephen Dorff Rachel Russell Mira Sorvino Elanor Castilla Anjelica Huston Sophie Amsden Sophia Myles Peter Howell Colm Meaney Frank Klein Danny Huston