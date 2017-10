Der junge Arzt Dr. Leonhard Sommer (Roy Black) wundert sich, warum ihn Professor Janssen (Joachim Hansen) und Oberschwester Hildegart (Corinna Genest) ziemlich frostig behandeln, als er seine Arbeit antritt. Janssen glaubt, dass der junge Kollege von der Präsidentin der Klinikstiftung protegiert wird, und traut ihm nichts zu; darum steckt er ihn in die Kinderabteilung, in der nur eine kleine Patientin liegt. Schwester Loni (Helga Anders) dagegen ist von Lennie - so nennen seine Freunde den jungen Arzt - sehr angetan. Zu den Patienten der Klinik gehört Waldemar Kosel (Georg Thomalla), seines Zeichens Gebrauchtwagenhändler. Er hat sich eine Gehirnerschütterung geholt, als er eines seiner Autos besonders rasant vorführen wollte. Kosels Tochter Monika (Petra Esser) hütet daheim die Wohnung. Sie und ihr Freund Hotte (Gerhard Acktun) haben sich den Zorn des wenig beliebten Studienrats Zackgiebel (Peter Weck) zugezogen, dem sie deftige Streiche spielen. Zackgiebel schwärzt Monika daraufhin bei der Fürsorge an. Dr. Sommer hilft ihr jedoch auf seine Weise, was ihm sehr zugutekommt, als Professor Janssen die Kinderabteilung schließen und ihn entlassen will - Monika und ihr Freund Hotte verstehen sich nämlich glänzend zu revanchieren.