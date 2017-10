"Die Sendung mit dem Elefanten" hat gerade den 10. Geburtstag gefeiert, aus diesem Anlass gibt es "Die längste Sendung mit dem Elefanten der Welt", sie besteht aus mehreren besonderen Folgen, diese: - "Viel und wenig" In einer besonderen Ausgabe der "Sendung mit dem Elefanten" geht es heute um das Thema "Arm und Reich". "Was ist eigentlich viel und was ist wenig?" Das ist gar nicht immer so leicht zu beantworten. Kinder gehen dieser Frage nach und stellen allerlei Vergleiche an. In einem weiteren Film zeigt ein Kind in Indien, was man sich dort für einen Euro alles kaufen kann. Ein deutsches Kind vergleicht das mit den Dingen, die man hier in Deutschland für dasselbe Geld erwerben kann. Dazu zeigen wir in einer Kinderdokumentation, wie die 6-jährige Johanna mit selbstgemachten Dingen Geld verdient und damit Flüchtlingskindern hilft. In einer Zeichentrickgeschichte erzählen wir das Märchen von den "Drei Wünschen", in dem eine Familie feststellen muss, dass es gar nicht so einfach ist, sich immer das Richtige zu wünschen. In einem Kaleidoskop-Bilderrätsel versteckt sich etwas, das man gegen Vieles eintauschen kann. Was, wird noch nicht verraten! - "Indien-Special" In den Lach- und Sachgeschichten reisen wir heute nach Indien. Dort lernen wir Sai kennen. Er ist 5 Jahre alt und zeigt uns seine Heimat. Er fährt mit der Rikscha in die Vorschule und stellt uns dort seine Freunde und seine Lehrerin vor. Zuhause zeigt uns Sai, wie die Menschen in Indien zu Mittag essen. Bei ihm Zuhause ist immer viel los: Menschen klingeln am Hoftor und sammeln für die indischen Gottheiten oder verkaufen etwas. Zum Schluss macht Sai noch einen Ausflug mit seinem Papa. Sie besuchen einen Tempelelefanten und Sai wird gesegnet. Das ist ganz schön spannend! - "Glücksspecial" In der "Sendung mit dem Elefanten" geht es heute um Glück. "Hans im Glück" verliert seinen Klumpen Gold und ist trotzdem sehr zufrieden! Hanna liebt Salat und isst ihn besonders gerne mit den Fingern. André wird nass und hat großes Glück, denn Knolle kommt mit einem Handtuch vorbei. Anke schenkt Denis Nichts und macht ihn damit glücklich! Fiona schenkt ihren Schweinen eine riesige Matschpfütze. Einer Katze und einem Vogel geht es gut, denn sie haben ein Haus, Brot und ein Bett: Wenn doch nur jeder das alles hätt'! Und Kinder erzählen, was Glück für sie bedeutet! Die Welt ist elefantastisch - Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen - extra für kleine Kinder. - Viel und wenig