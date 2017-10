Ausgerechnet der CIA-Verbindungsmann von Teen-Agent Cody Banks hat den Geheimdienst verraten. Diaz will die brisante Technologie zur Manipulation von Gedanken dafür nutzen, die Entscheidungen der mächtigsten Staatslenker zu beeinflussen. Cody soll ihn jagen und muss dafür über den Atlantik nach London reisen. Dort hat sich Diaz mit dem britischen Gangster Kenworth zusammengetan. Cody Banks muss ihre Pläne so schnell wie möglich vereiteln. Zum Glück findet er an der Themse in Emily Sommers eine gewitzte Kollegin.