Plan B für die Liebe Heute | RTL | 14:35 - 16:40 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die New Yorkerin Zoe (Jennifer Lopez) hört ihre biologische Uhr immer lauter ticken. Einen Freund hat sie nicht und das Warten auf den Richtigen hat sie auch satt. Zoe lässt sich künstlich befruchten. Kaum schwanger, findet sie in dem charmanten Single Stan (Alex O'Loughlin) ihren Traumprinzen. Original-Titel: The Back-up Plan Laufzeit: 125 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2010 Regie: Alan Poul FSK: 12 Schauspieler: Zoe Jennifer Lopez Stan Alex O'Loughlin Mona Michaela Watkins Clive Eric Christian Olsen Daphne Noureen DeWulf Vater auf dem Spielplatz Anthony Anderson