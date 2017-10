Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:15 Uhr | Dekosoap Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die große Liebe und drei gesunde Kinder: Peter hat alles, was er sich je gewünscht hat. Doch der Familienvater konnte sein Glück nicht lange genießen, denn er erkrankte an Krebs, der seine Knochen angreift. Seine Familie braucht dringend Hilfe, denn ihr schönes Haus wurde nur notdürftig renoviert. Das Badezimmer ist sehr alt und für Peter nicht ohne Gefahr nutzbar. Auch die Küche ist zu eng. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Dekosoap, D 2017 Folge: 211 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets