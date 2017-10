Mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 1974 begann für die vier Schweden Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad der Siegeszug um die ganze Welt. Der Hit "Waterloo" wurde in 54 Ländern veröffentlicht, verkaufte sich über 5 Millionen Mal und erreichte sogar in den USA die Top-Ten. In den darauffolgenden Jahren schrieben ABBA zahllose Hits wie "SOS", "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Fernando", "Knowing Me Knowing You", "Money Money Money", "Chiquitita" oder "Super Trouper". Es folgten triumphale Tourneen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Dass ABBA aus zwei miteinander verheirateten Paaren bestand, machte für viele die Gruppe besonders interessant. Doch über den ganz großen Erfolgen zerbrachen die Ehen der vier Bandmitglieder. Im Jahr 1982 trennten sich die vier auch als Musiker. Doch auch 35 Jahre später - ohne weitere Auftritte und neue Songs - begeistern die ABBA-Klassiker immer noch die Massen. ABBA-Songs werden kontinuierlich in unterschiedlichsten Interpretationen und Coverversionen produziert und meistens sehr erfolgreich vermarktet. Das Best-of-Album "ABBA Gold" zählt zu den weltweit erfolgreichsten Alben aller Zeiten und trug maßgeblich zum ABBA-Revival in den 90-Jahren bei. 1999 hatte das auf ABBA-Songs basierende Musical "Mamma Mia!" in London Premiere und ist heute eines der erfolgreichsten Musicals der Welt. 2008 wurde "Mamma Mia!" mit Stars wie Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth verfilmt und entwickelte sich zur bisher erfolgreichsten Musicalverfilmung. In Interviews erzählen prominente Zeitgenossen wie Giovanni Zarrella, Thomas Herrmanns, Lucy Diakovska, Marco Schreyl, Charlotte Karlinder oder Giulia Siegel, wie die Musik von ABBA ihr Leben begleitet hat.