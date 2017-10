Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Malcolm darf für zwei Tage ein College besuchen, um dieses näher kennenzulernen. Endlich mal für zwei Tage weg von seiner Familie. Doch diese Rechnung hat er leider ohne Mutter Lois gemacht. Als sie mitkriegt, dass Mädchen und Jungs in einem Zimmer schlafen, beschließt sie, auch dort einzuziehen. Schließlich kann man ja nie wissen, was die Teenager im Schilde führen. Malcolm ist deprimiert. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Besuch im College Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Regie: Peter Lauer Folge: 16 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Loïs Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan Francis Christopher Kennedy Masterson