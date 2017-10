Wer in der Landschaft von Rheinland-Pfalz lesen will wie in einem Buch, muss aufsteigen und das Land aus der Vogelperspektive erleben: den schier unendlichen Pfälzer Wald, das Mittelrheintal als Inbegriff der deutschen Romantik oder die urgeschichtlichen Vulkanseen der Eifel. Der Film ist eine Hommage an das Bundesland, das im Mai 2017 sein mittlerweile 70-jähriges Bestehen feiert.