China in den 20er-Jahren: Judou (Gong Li) wird an den greisen Färberei-Besitzer Jin-shan (Li Wei) verkauft, um ihn zu heiraten. Er will um jeden Preis einen Sohn zeugen, das klappt nicht. Als sich Judou in seinen Neffen (Li Bao-Tian) verliebt, nimmt eine Tragödie ihren Lauf.