Prominenter Besuch aus Afrika hat sich in Sonnenstein angesagt: Karlheinz Böhm, der Gründer der Hilfsorganisation "Menschen für Menschen", begleitet seine Mitarbeiterin Christl auf einer Stippvisite in ihrem Heimatdorf. Christl ist eine alte Freundin und Studienkollegin von Traudl, und da diese Geburtstag hat, lädt Dr. Burgner alle in den Gasthof Angerer ein. Man spricht über die Not in der Dritten Welt und die Hilfsprojekte der Organisation. Ganz besonders beeindruckt zeigt sich Traudl, fast scheint sie Christl um ihre große Aufgabe zu beneiden. Da erleidet Christl einen Fieberanfall. Bei den Untersuchungen stellt Dr. Burgner eine gefährliche Tropenkrankheit fest, die es Christl auf Jahre verbieten wird, nach Afrika zurückzukehren. Sie ist verzweifelt, was soll aus ihren Schützlingen werden? Da fasst Traudl einen Entschluss: Sie wird ihr ruhiges und gesichertes Leben beim Bergdoktor aufgeben und in Afrika noch einmal von vorne beginnen, als Nachfolgerin ihrer kranken Freundin Christl. Dr. Burgner lässt Traudl nur ungern gehen, aber er hat viel zu viel Hochachtung vor ihrer zukünftigen Aufgabe, als dass er sie nicht mit den besten Wünschen für die Zukunft verabschieden würde.