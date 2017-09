Eine "konkret"-Zuseherin hat sich an die Redaktion gewandt. Obwohl ihr von ihrem Provider ein schneller Internet-Zugang versprochen wurde - den sie auch bezahlt -, funktioniert das Netz nur im Schneckentempo. Der Provider macht die Überlastung des Netzes verantwortlich. Aber erfüllt er damit seine Vertragspflicht? Können sich Konsumentinnen und Konsumenten in so einem Fall wehren und etwa Gewährleistungsansprüche stellen? "konkret" hat die Antworten. - Internet im Schneckentempo - was tun?