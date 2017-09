Immer wieder gibt Kleiner Dachs damit an, der Mutigste aller Jäger zu sein. Der kleine Indianerjunge Wirbelwind hängt ihm an den Lippen und sieht zu ihm auf. Als Kleiner Dachs behauptet, aus dem ausgehöhlten Inneren eines legendären, riesigen Baumes einen Stein geholt zu haben, obwohl Geister darin ihr Unwesen treiben, will Wirbelwind auch seinen Mut beweisen. Am nächsten Morgen entdeckt Yakari, dass Wirbelwind verschwunden ist.