Mit Leonard Lansink, Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Peter Kraus, Kati Bellowitsch, Verena Scheitz, Leonardo Nigro, Heinz Günthardt, Marcel Reif, Wolfgang Stumph, Marco Rima, Klaus Eberhartinger, Boris Becker "Spiel für dein Land" geht in die nächste Runde! Jörg Pilawa präsentiert den großen Länderwettkampf zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das gab es noch nie: Dieses Mal heißt es "Münster für Deutschland!". Team Deutschland besteht aus den drei erfolgreichsten Krimi-Ermittlern im deutschen Fernsehen, die alle im westfälischen Münster ihren Dienst verrichten: Leonard Lansink ("Wilsberg"), Axel Prahl und Jan Josef Liefers ("Tatort" Münster). Die drei Münsteraner Ermittler treten erstmals gemeinsam im deutschen Fernsehen auf. Für Österreich spielen der Musiker und Entertainer Peter Kraus sowie die Moderatorinnen Kati Bellowitsch und Verena Scheitz. Aus der Schweiz als Kandidaten mit dabei sind Schauspieler Leonardo Nigro, die Tennislegende Heinz Günthardt und Sportkommentator Marcel Reif. Wie immer präsentiert Jörg Pilawa den ultimativen Wissenswettstreit - und alle Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz können wieder live mitspielen, dieses Mal über die neue ARD-Quiz-App. Es geht um spektakuläre Rekorde, unglaubliche Geschichten und besondere Menschen aus den drei Ländern. Als Special Guests sind mit dabei: der Dresdner Volksschauspieler Wolfgang Stumph, der Schweizer Komiker Marco Rima, der Österreichische Entertainer Klaus Eberhartinger und die Tennislegende Boris Becker. Auch in der neuen Ausgabe der Live-Show können die Zuschauer mitquizzen und ins Spielgeschehen eingreifen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro zu gewinnen. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.