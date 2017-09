Basketballspielen geht zum Beispiel sehr gut im Rollstuhl. Willi darf bei der Kindermannschaft des USC München mittrainieren und sitzt selbstverständlich auch im Rollstuhl, denn "Fußgänger" sind ausnahmslos nicht erlaubt. Willi lernt Claudio kennen: Claudio bewegt sich sozusagen von Geburt an im Rollstuhl, er weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, auf seinen eigenen Füßen zu laufen. Es gibt viele Menschen, die sich nach einem Unfall so verletzt haben, dass sie sich nicht mehr richtig bewegen können. Oberarzt Jürgen im SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach erklärt Willi, was eine Querschnittlähmung ist, wie sie entsteht und was das für die Betroffenen bedeutet. Bei der Visite lernt Willi die Patientin Brittney kennen. Ein Schrank ist auf sie gestürzt, ihre Wirbelsäule ist dabei gebrochen. Jürgen und sein Team tun nun alles, um die junge Frau wieder auf die Beine zu bekommen. Bei Patient Alex klappt's schon fast wieder mit dem Laufen. Mit viel Training und starkem Willen versucht er, wieder so selbstständig wie möglich zu werden. Das möchte auch Manuela, bei der Willi zum Frühstück eingeladen ist. Obwohl sie seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, schafft sie den Haushalt ganz alleine. Ihre Kinder Maurice und Sina sowie Hund Peso halten sie dabei ganz schön auf Trab, zum Jammern hat sie keine Zeit. Die Familie hat das Haus komplett rollstuhlgerecht umbauen lassen und auch Autofahren ist mit ihrem Superspezial-Pkw kein Problem. Trotzdem braucht sie oft die Hilfe anderer, jeder Bordstein ist ein echtes Hindernis für Menschen im Rollstuhl. Seine letzte Verabredung hat Willi in einer Bank in Rottweil, dort ist Wolfgang angestellt. Seit zwei Jahren ist er vom Hals an abwärts gelähmt. Den batteriebetriebenen Rollstuhl steuert Wolfgang mit dem Kinn, Computer und Telefon in der Bank bedient er per Sprachsteuerung. Auch bei Wolfgang zu Hause funktioniert dank Computertechnik alles wie von Zauberhand: Rollo hoch und runter, Fernseher umschalten oder Buch umblättern. Essen klappt nicht per Sprachsteuerung, dabei hilft ihm seine Frau Claudia. Außer Claudia sind seine wichtigsten Helfer seine Beharrlichkeit und sein Humor, den er sich trotz allem bewahrt hat.