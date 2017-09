Hans ist verwirrt: Helga hat ihm gestanden, dass sie ihn immer noch liebt. Und nicht nur das: Sie hat ihn sogar geküsst. Wie soll Hans darauf reagieren? Er gibt sich einen Ruck und sucht das Gespräch mit Helga ... Nachdem Murat seinen Bio-Laden an Alex verkauft hat, ist er wieder auf Jobsuche. Als er erfährt, dass Alex einen Geschäftsführer für seine neue Kochschule sucht, bewirbt er sich sofort. Die Ärzte vermuten, dass ein traumatisches Erlebnis für Jacks Gedächtnisverlust verantwortlich ist. Um diesem Verdacht auf den Grund zu gehen, forscht sie in ihrem alten Leben. Doch für Jack bleibt ihre eigene Welt ein Rätsel - vor allem, als ihr in ihrem Badezimmer ein Schwangerschaftstest in die Hände fällt ...