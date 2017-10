Harry Möller und Piet Wellbrook ermitteln im Fall Anna Kehl. Die junge Frau ist mit doppeltem Rippenbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie gibt an, in ihrer Wohnung von einem maskierten Mann überfallen worden zu sein. An mehr könne sie sich nicht erinnern. Ist ihr Nachbar Dennis Blank der Täter? Immerhin hat Blank Anna bedroht, nachdem sie seiner Ehefrau Stefanie bei einem heftigen Streit geholfen hatte. Blank gibt zwar den Streit mit seiner Ehefrau zu, bestreitet aber, etwas mit dem Überfall auf Anna zu tun zu haben. Seine Mutter bestätigt, dass Dennis zur Zeit des Überfalls in ihrem Haus renoviert habe. Für Piet Wellbrook ist der Fall damit erledigt. Er ist sich nicht einmal sicher, ob Anna tatsächlich überfallen worden ist oder sich nicht doch die Rippen bei einem Treppensturz gebrochen hat. Immerhin war die Frau leicht alkoholisiert. Kommissariatsleiterin Küppers will den Fall mit einem ausführlichen Bericht der Kripo übergeben. Aber Harry Möller lässt nicht locker. Ist es persönliche Betroffenheit oder der Instinkt einer Polizistin mit reichlich Diensterfahrung? Sie spürt, dass Dennis Blank total unter Druck steht und jederzeit explodieren kann. Harry entschließt sich, die Ermittlungen auf eigene Faust fortzusetzen. Eine lebensgefährliche Idee.