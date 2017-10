Zwei Männer präparieren eine Wohnung, irgendwo in England: Die Fenster werden blickdicht gemacht und die Türen gesichert. Als sie mit ihrer Arbeit fertig sind, gleicht das Apartment einem von der Außenwelt abgeschirmten Gefängnis. Der Grund für die Aktion wird schnell klar: Die Knastfreunde Vic (Eddie Marsan) und Danny (Martin Compston) planen eine Entführung. Bei ihrem Opfer handelt es sich um Alice Creed (Gemma Arterton), Tochter eines vermögenden Geschäftsmanns. Mit absoluter Skrupellosigkeit bringen sie die junge Frau in ihre Gewalt, fesseln sie an ein Bett, knebeln und entkleiden sie. Per Videobotschaft fordern sie vom Vater zwei Millionen als Lösegeld. Noch ahnt Alice nicht, dass es sich bei einem der maskierten Täter um ihren Freund Vic handelt. Er treibt ein doppeltes Spiel: Nach der Lösegeldzahlung will er seinen leicht psychotischen Partner hintergehen und mit Alice verschwinden. Allein um die Entführung authentisch wirken zu lassen und Danny nicht misstrauisch zu machen, gibt er sich bei Alice nicht zu erkennen. Die aber ist nicht bereit, das hilflose Opfer zu spielen. Es gelingt ihr, den Spieß umzudrehen und Vic zu demaskieren. Zwar scheint sie auf seinen Plan von einer gemeinsamen Zukunft einzugehen. Sehr schnell aber zeigt sich, dass sie den beiden Männern in Sachen Gerissenheit in nichts nachsteht. So beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es für die Entführer schon bald nicht mehr um das Lösegeld oder eine glückliche Zukunft geht, sondern ums blanke Überleben. Der Thriller überrascht den Zuschauer mit immer neuen Wendungen und einer bitterbösen Schlusspointe. J. Blakeson, Drehbuchautor des Schockers "The Descent 2", setzt in seinem Regiedebüt auf eine äußerst dichte, dabei aber stets realistisch wirkende Atmosphäre. Da die Geschichte sich ganz auf die Beziehungen zwischen den drei Hauptfiguren konzentriert, lebt der Film von seinen großartigen Darstellern: Gemma Arterton beeindruckt als Millionärstochter mit Talent zur Manipulation. Martin Compston, dem mit Ken Loachs "Sweet Sixteen" der Durchbruch gelang, und Eddie Marsan, als neurotischer Fahrlehrer aus "Happy-Go-Lucky" noch in bester Erinnerung, geben das ungleiche Entführerduo.