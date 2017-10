Wissen vor acht - Zukunft - In 3 Tagen zum Mars Heute | Das Erste | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Es klingt wie Science-Fiction: Mit Photonenantrieb in nur drei Tagen zum Mars! Anja Reschke erklärt, wie das gehen könnte und welche Grenzen einem solchen Unterfangen gesetzt sind - bei "Wissen vor acht - Zukunft". - In 3 Tagen zum Mars Original-Titel: Wissen vor acht - Zukunft Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017