Yasemin ist in Panik. Eine Fledermausfamilie hat sich ausgerechnet unter ihrem Kioskdach eingenistet. Kurz darauf tauchen überall in der Gegend Fledermäuse auf. Ein Fall für Fritz Fuchs. Die Bärstädter Nachrichten berichten von einer unheimlichen "Fledermaus-Flut". Es scheint, als habe die alte Kirche etwas mit dem geheimnisvollen Auftauchen der Tiere zu tun. Da Fledermäuse nachts aktiv sind, geht Fritz in der Dunkelheit auf die Suche. Im Kirchturm stößt er auf einen undurchsichtigen Küster, der ihn gleich wieder hinauswirft. Hat der Mann etwas zu verbergen? Doch Fritz hat genug gesehen, um den mysteriösen Fledermaus-Fall zu lösen.