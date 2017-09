In Nord- und Ostsee sind Robben die größten Raubtiere. Natürliche Fressfeinde haben sie nicht. Trotzdem ist ihr Leben bedroht. Warum? Eric Mayer findet es heraus. Dazu besucht er die Robbenaufzuchtstation in Norddeich. Zusammen mit Pfleger Tim F. spielt er Mutterersatz und päppelt verwaiste Robben, sogenannte Heuler, so auf, dass sie wieder ausgewildert werden können. Sonst würden sie sterben.