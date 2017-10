Das Oktoberfest ist in vollem Gang, als der 31-jährige Blogger Michael Stadler, der augenscheinlich dort zu Gast war, tot am Zentralen Omnibusbahnhof gefunden wird. Die Tat ist in voller Länge auf den Überwachungsaufnahmen des ZOB zu sehen. Von Stadlers Kollegin Laura Funkel erfahren die Kommissare, dass Michael Stadlers letzte Story einen Skandal auslöste.