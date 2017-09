Sieben Zwerge & ich Heute | ZDF | 07:30 - 07:55 Uhr | Animationsserie Infos

Inhalt Schnee ist elf Jahre alt, und ihre Eltern haben eine eigene Konditorei, in der es immer turbulent zugeht. Nicht zuletzt, weil auch die sieben Zwerge in Schnees Haus wohnen. Original-Titel: Sept nains et moi Untertitel: Der Garten-Knuddlio Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, F 2016 Regie: Agnés Aziza Folge: 2