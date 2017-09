Michael bringt Nimmerland mit seiner übermütigen Art in Gefahr. Mit seinem Bruder John will er Beaver Bob beim Brauen eines Mut-Trankes helfen. Doch er ist unaufmerksam und vorschnell. Während der Trank gebraut wird, wirft er Blumen hinein, die auf keinen Fall in den Trank gedurft hätten. Dadurch wird die Energie von Nimmerland destabilisiert und es geschehen seltsame Dinge. Und dann fliegt John auch noch das Große Buch aus der Hand. Wie sollen sie Nimmerland jetzt retten? Michael muss seine Angst, die er nun doch bekommen hat, überwinden, um John zu helfen, das Buch zurückzuholen. Denn darin steht die Lösung des Problems.