Reporterin unterwegs: ein Tag in Ivenack "Nordtour"-Reporterin Claudia Krüger ist in dem kleinen Ort Ivenack bei Stavenhagen unterwegs. Berühmt sind die Ivenacker Eichen. Sie gehören mit ihren 1.000 Jahren zu den ältesten in Europa. Der Baumkronenpfad gibt ganz neue Eindrücke. Mit etwas Glück, kann man von oben auch das Damwild im dazugehörigen Tiergarten beobachten. Sehenswert ist auch das Ivenacker Schloss, das auf Herzog Johann von Mecklenburg-Güstrow aus dem 16. Jahrhundert zurückgeht. Erbaut auf dem Fundament eines einflussreichen Zisterzienserklosters aus dem 13. Jahrhundert, wurde die Anlage im 18. Jahrhundert im Barockstil umgebaut und durch ein Teehaus und eine Orangerie erweitert. Zurzeit wird an einem Sanierungskonzept gearbeitet. Die kleine Klosterkirche gegenüber ist für Besucher noch bis Oktober täglich geöffnet. In Ivenack wohnt das Künstlerpaar Anne-Katrin Altwein und Raphael Wolf. Ihre großen Steinskulpturen sind schon von Weitem zu sehen. Im offenen Atelier sind grazile Arbeiten aus Stahl ausgestellt. Gemeinsam arbeitete das Paar an Videoinstallationen, in denen der Betrachter selbst über den Blickwinkel entscheidet und so immer wieder neue Bilder kreiert. Auch der Wanderweg um den Ivenacker See bietet immer neue Sichtweisen. Fünf Kilometer geht es über Wald-und Teerwege am Ufer entlang. Die Hofladenroute im Calenberger Land: Herbstgenüsse mit dem Fahrrad einkaufen Zwischen Wennigsen und Springe verläuft die erste Hofladenroute in der Region Hannover. Sie führt zu insgesamt 16 landwirtschaftlichen Betrieben im Calenberger Land, in denen man die selbst erzeugten Produkte direkt vor Ort kaufen und probieren kann. Bei einer Landpartie entlang des Deisters geht Anne Zabel vom Obsthof Zabel mit dem Rad einmal selbst auf Erkundungs- und Geschmackstour. Sie schaut bei der Kornbrennerei in Bredenbeck vorbei. Dort gehört zu einer Führung durch die Produktion auch ein Probierschluck dazu. Diesmal ein Edelkorn aus dem Eichenfaß. Weiter geht es zum Eschenhof, einem Biolandbetrieb mit besonderer Vielfalt. Angeboten wird hier "vitales Gemüse". Die vielen Hühner dort laufen frei auf dem Hof herum. Bei der Sedetaler Forellenzucht geht es zu Fuß zu den Fischteichen. Dort zeigt der Fischwirt, warum seine Forellen Regenbogenforellen heißen und wie sie in frischem Quellwasser herumspringen dürfen. Am Ende werden natürlich auch die marinierten oder geräucherten Forellenköstlichkeiten probiert. Segeberger Forst: Erholung im größten, öffentlichen zusammenhängenden Waldgebiet Schleswig-Holsteins Der Segeberger Forst mit seinen 4.000 Hektar ist das größte zusammenhängende öffentliche Waldgebiet Schleswig-Holsteins und erstreckt sich von Segeberg bis fast nach Neumünster. Im Erlebniswald Trappenkamp können Besucher zurzeit unter fachkundiger Anleitung Pilze suchen. Im Wildpark Eekholt kann man die Hirschbrunft beobachten. Das Waldgebiet ist neben dem Sachsenwald eine der wichtigsten grünen Lungen Schleswig-Holsteins und lädt zum Spaziergang oder Fahrradfahren ein. Ein "Nordtour"-Team war dort unterwegs und zeigt, was man alles unternehmen kann. Filmfest Hamburg: Kinoerlebnisse mit Sichtwechsel Das Filmfest Hamburg lädt vom 5. bis 14. Oktober dazu ein, auf filmische Entdeckungsreise zu gehen. Mit dem Sichtwechsel Filmpreis, gestiftet vom Auswärtigen Amt, werden in diesem Jahr erstmals Regisseurinnen ausgezeichnet, die über nationale und kulturelle Grenzen hinweg in anderen Ländern arbeiten und Filme realisieren. Er soll dazu auffordern, sich auf Filme einzulassen, die mit ihren Erzählungen einen neuen Blick auf Bekanntes und Unbekanntes eröffnen, auf andere Kulturen, auf die Welt der Arbeit, auf Heimat, aber auch auf bekannte Stars in neuen Rollen. So wird auf dem Festival die neue Regiearbeit von George Clooney "Suburbicon" vorgestellt und der russische Spielfilm "Mathilde" gezeigt, der an den prunkvollen Zarenhof führt.