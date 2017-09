Der Kriminalrätin läuft eines Nachts ein Hund zu, den sie am nächsten Tag mit ins Revier bringt. Es stellt sich heraus, dass der Hund zu der Leiche eines Chauffeurs gehört, die in derselben Nacht aufgefunden wurde. Klara hilft Frau Müller-Dietz wieder einmal aus der Klemme. Die Kriminalrätin möchte ihrer Truppe ungern erklären, dass sie in der Mordnacht im gleichen Hotel wie der Täter war.