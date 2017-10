Was geht mich das an? - Die Mauer Heute | HR | 06:10 - 06:40 Uhr | Dokureihe Infos

Basierend auf historischen Dokumenten, Tagebüchern, Biografien und Akten demonstriert ein Schauspieler das Dilemma, in dem die DDR-Grenzsoldaten sich in ihrem Dienst an der Mauer befanden. Die Männer mussten täglich damit rechnen, auf einen Republikflüchtling schießen zu müssen. Interviews mit Wissenschaftlern und dem in Erfurt aufgewachsenen Musiker Clueso ergänzen die Filmerzählung. Original-Titel: Was geht mich das an? Laufzeit: 30 Minuten Genre: Dokureihe, D 2016 Gäste: Gäste: Pit Bukowski