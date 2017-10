Bella ist das, was man gemeinhin als Mauerblümchen bezeichnet. In ihrem Leben gibt es nur einen Mann, ihren Chef, den Zahnarzt Dr. Berger. Dieser beachtet sie aber privat überhaupt nicht. Als er Probleme mit seiner Freundin bekommt, ändert sich die Situation. Bella soll ihm helfen und seine eigentlich nicht existente, in Scheidung begriffene Gattin spielen, um seine Freundin friedlich zu stimmen.