Der Streit zwischen Ella und Rebecca nimmt eine unschöne Wende. Entsetzt muss Rebecca erkennen, dass ihr Ella das Glück mit William partout nicht gönnen will und kündigt ihr kurzerhand die Freundschaft. Als William mitbekommt, wie maßlos enttäuscht Rebecca ist, will er sie mit einem romantischen Ausflug ablenken. Doch eine große Bitte von Michael kommt den beiden dazwischen. Melli erwägt, André die Affäre mit Susan nachzusehen, während Tina mithilfe eines Anwalts ihr Kind wiederbekommen will.