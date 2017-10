Aus heiterem Himmel verliert Schauspielerin Anna ihre Anstellung an einem kleinen Stadttheater. Eben noch auf der Bühne, findet sie sich nun in der Tristesse des örtlichen Jobcenters wieder. Ihre theaterbegeisterte Sachbearbeiterin bedrängt sie, die Leitung eines Schauspielkurses für acht Langzeitarbeitslose zu übernehmen. Trotz Widerstände formt sich aus den frustrierten Eigenbrötlern eine eingeschworene Gruppe, die "Antigone" inszeniert. Überraschend kommt in die privaten Dramen der Teilnehmer immer mehr Bewegung und auch Anna erlebt einen Neuanfang, mit dem sie so nicht gerechnet hat.