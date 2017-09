In ganz Deutschland gibt es frühgeschichtliche Kultstätten, die der Verehrung unterschiedlicher Götter dienten oder als Opferstätten genutzt wurden. Je größer das Anliegen war, desto größer fiel auch die Opfergabe aus. In der Dokumentation werden neben den Opfermooren Norddeutschlands auch die Kannibalenhöhlen des Kyffhäusergebirges und die heiligen Quellen der Kelten in der Pfalz vorgestellt.