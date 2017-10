Sheldon hat sich zu viel aufgebürdet, als er sowohl Leonard als auch Amy seine Hilfe zugesagt hatte. Sein Körper rebelliert gegen den Stress und wird krank. Um schnell fit zu werden, nimmt er einen Medikamenten-Cocktail zu sich, der ihn umhaut. Er wacht am nächsten Morgen auf und hat keine Erinnerung mehr, was er getan hat. Es stellt sich heraus, dass er in einer Bar war und dort allen von dem geheimen Militärprojekt erzählt hat. Bernadette hat derweil Angst, eine schlechte Mutter zu sein.