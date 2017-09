Werner, Eckat und Andi könnten dringend mal wieder etwas Urlaub gebrauchen. Sie alle eint das Fernweh nach Korsika und so macht man sich kurzerhand in einem standesgemäßen fahrbaren Untersatz auf den Weg. Dank eines ordentlichen Vorrats an Bölkstoff erlebt das Trio einen unvergesslichen Trip gen Süden, auf dem sie eine Spur der Verwüstung zurücklassen...