15. Rennen in Sepang. Je näher es Richtung Saisonende geht, umso klarer ist die Aufgabenverteilung im Titelrennen. Während bei Ferrari die Rollen eindeutig sind, sah sich Valtteri Bottas noch nicht als Nummer zwei hinter Lewis Hamilton: "So lange es theoretisch möglich ist, glaube ich an meine WM-Chance." Dafür muss der Mercedes-Pilot in Malaysia jedoch besser punkten. In seinen vier bisherigen Rennen auf dem Sepang International Circuit schaffte der Finne nie einen Podiumsplatz.