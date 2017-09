Die Beet-Brüder in Selb: Diplom Biologe Claus, Garten-Guru Ralf Dammasch und Handwerker-König Ralle machen sich auf den Weg nach Selb in Oberfranken. Seit einem Jahr wohnen hier die Brüder Ali und Özgür mit ihren Familien in einem gemeinsamen Haus. Der große Garten hinterm Haus blieb während der Renovierungsarbeiten unberührt. Jetzt müssen die Beet-Brüder ran. Und damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, rufen Ali und Özgür ihre Mannschaftskollegen vom Tischfußball. Ob, trotz aller Schwierigkeiten, die geplante Gemeinschaftsterasse am Ende einer arbeitsreichen Woche eingeweiht werden kann?