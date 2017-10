Monett Vlessing, Monaco: Das ist die Geschichte vom Aufstieg eines Mädchens aus der ostdeutschen Provinz zur Grand Dame im Jetset von Monaco - und dem Absturz in die Gosse des Fürstentums. Monett Vlessing (53) war einmal ganz oben im Fürstentum Monaco. An der Seite ihres Ehemanns führte Monett ein Leben auf Monacos Sonnenseite und gehörte sogar zum Umfeld von Fürst Albert. Aber das endete jäh mit der Scheidung. Für die gebürtige Schwerinerin und ihre zwei Kinder ging es fortan nur noch bergab. Das Leben in Monaco als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist teuer. Die vielen "Freunde" wandten sich fast alle ab. Also musste Monett nach und nach ihr Tafelsilber ins Pfandleihhaus bringen. Irgendwann hatte Monett ihren gesamten Schmuck versetzt, die Reserven waren aufgebraucht. Monett flog aus ihrer Wohnung. Ihr Sohn Winston (15) kam ins Kinderheim von Monaco. Monett war ganz unten, lebte im Heizungskeller eines Supermarkts. Dann musste sie das Fürstentum für ein halbes Jahr verlassen, ist erst seit kurzem zurück. Ganz am Rande des Fürstentums hat sie eine kleine Wohnung bezogen und versucht sich wieder zu berappeln. Ihr Sohn lebt wieder bei ihr. Von Zeit zu Zeit arbeitet sie als Immobilienmaklerin, was aber nicht viel einbringt. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als immer wieder ihre Kleiderschränke zu plündern und ihre einst kostbaren Designerklamotten aus ihrer großen Zeit zum Second-Hand-Shop zu bringen. Gelingt Monett der Neustart im Fürstentum? Malek & Gabi, Monaco: Hemdendesigner Malek Obeid (34) aus Berlin träumt seit zwei Jahren von einem Modeimperium an der Cote d'Azur. Doch nun wurde die Monaco-Boutique verkauft, in der Malek seine Hemden in Kommission vertreibt. Für den Auswanderer eine Katastrophe. Denn dem neuen Besitzer passen Maleks Hemden anscheinend nicht ins Konzept. Deswegen denkt Malek mit seiner Freundin Gabi (53) an ein zweites Standbein. An der Seite von Stephan, einem Schweizer Luxusautohändler, will Malek Geschäfte in Monaco machen, mit gebrauchten, aber sündhaft teuren Sportwagen. Malek glaubt, vom Edel-Hemden-Designer zum Luxusautoverkäufer ist es nur ein kleiner Schritt. Und Gabi? Sie hat früher mit ihrem verstorbenen zweiten Mann ein großes Juweliergeschäft in Berlin betrieben. Sie glaubt, sie könne alles verkaufen. Stephan wird also einige seiner Boliden nach Monaco überführen, und dann kann Gabi zeigen, ob sie wirklich ALLES verkaufen kann. Das würde sich in jedem Fall für Malek und Gabi lohnen. Für jedes verkaufte Auto bekommen sie eine Provision. Doch das Geschäft mit den gebrauchten Luxusboliden startet durchwachsen. Denn die verwöhnte Kundschaft ist es gewohnt, nur Neuwagen zu kaufen. Und dann kommt es noch schlimmer. Maleks Luxusauto-Business endet in einem echten Desaster. Antea & Sascha Klaar, Gran Canaria: Die Eheleute Aneta und Sascha Klaar sagen "Goodbye Düsseldorf" und wandern mit Töchterchen Melody nach Gran Canaria aus. Sascha will auf der Kanareninsel eine Pianobar eröffnen. Der Düsseldorfer ist Showpianist, die Presse taufte ihn 'Teufel am Klavier'. Wird der Auswanderer auf Gran Canaria durch die Hölle gehen? Oder sein persönliches Paradies finden? Yvonne Härtel & Olaf Bikker, Gran Canaria: Yvonne Härtel und Olaf Bikker betreiben auf Gran Canaria einen kleinen Tante Emma Laden. Deutsche Lebensmittel für deutsche Urlauber - das ist ihr Konzept. Doch im Sommer, wenn es die Urlauber lieber nach Mallorca und ans Mittelmeer zieht, herrscht auf der Atlantikinsel Flaute. Yvonne und Olaf müssen dringend mehr Urlauber in ihren Laden locken. Nur wie? Joanna & Michael Görke, Gran Canaria: Die Sonnenseiten der Kanaren können meist nur die rund 18 Millionen Urlauber genießen, die jedes Jahr auf eine der sieben Inseln fliegen. Wer aber hier lebt, muss hart für sein Geld arbeiten. So wie die Görkes. Joanna und ihr Ehemann Michael haben auf Gran Canaria zusammen vier Jobs. Und trotzdem bleibt am Ende des Monats nicht viel übrig. - Antea & Sascha Klaar, Gran Canaria