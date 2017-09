Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Heute | RTL 2 | 23:25 - 00:20 Uhr | Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Daisy und ihr Team kämpfen, um die Inhumans zu beschützen. S.H.I.E.L.D. entdeckt dabei die schockierende Wahrheit über einen ihrer größten Feinde. Fitz hilft unterdessen Simmons, an Informationen zu gelangen, wie sie noch einmal zurück durch das Portal gelangen könnten. Untertitel: Chaostheorie Laufzeit: 55 Minuten Genre: , USA 2015 Regie: David Solomon Folge: 7 Schauspieler: Phil Coulson Clark Gregg Melinda May Ming Na Wen Daisy Chloe Bennet Leo Fitz Iain De Caestecker Jemma Simmons Elizabeth Henstridge Grant Ward Brett Dalton Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets