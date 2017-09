Der Forensiker Gil Grissom und sein Team arbeiten für die Polizei in Las Vegas. Sie klären Kriminalfälle an Hand der Spuren, die sie am Tatort finden: Im Rechenzentrums eines Internet-Unternehmens wird ein Mitarbeiter mit einem Hammer erschlagen. Die Kollegen, die im Vorzimmer saßen, haben laut Aussage niemanden hereingehen sehen. Nick und Sam ermitteln. Aus einem fahrenden Wagen wird auf das Haus des Leiters eines Freizeitheimes geschossen. Seine neunjährige Tochter stirbt...