Das erste Date im Bett - eine spannende Situation für die Singles. Doch damit nicht genug: Vor ihnen steht ein Screen, der ihnen Aufgaben gibt und pikante Fragen stellt, damit sie sich besser kennenlernen. Die Zeit ist knapp: Nach 30 Minuten ist das Date vorbei, jetzt müssen sie sich entscheiden: Willst du den anderen wiedersehen oder hat es nicht gefunkt? Nur wenn beide "ja" wählen, geht das Date weiter. Das erste Paar erlebt einen verheißungsvollen Start: Denn als Hatem (23) Leyla (21) sieht, verschlägt es ihm fast den Atem. Und auch die Schülerin aus Hamburg findet sofort gefallen an dem attraktiven Aachener. Schnell wird es noch heißer: Die beiden Singles müssen sich direkt nach dem Kennenlernen gegenseitig ausziehen. Auch Baggerfahrer Gunther gibt Gas: Er will sein Date, die 26-jährige Ilona, zunächst mit einem Geschenk überraschen und geht anschließend auf Tuchfühlung. Lässt die Bürokauffrau aus Köln sich so leicht beeindrucken? Das dritte Dating-Paar sind Jürgen (57) und Melanie (51). Beide kommen aus Berlin und möchten sich gerne wieder verlieben. Die Masseurin hat schon lange vergeblich gesucht und erhofft sich, bei "UNdressed - Das Date im Bett" nun endlich ihren passenden Partner zu finden. Jürgen ist sofort angetan von der hübschen Blondine und setzt alles auf eine Karte. Funkt es zwischen den beiden? - Jürgen (57) und Melanie (51)