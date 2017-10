Das Leben Danach Morgen | ONE | 00:00 - 01:30 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Die Welt stand ihr offen: Antonia Schneider (Jella Haase) stand kurz vor dem Abitur und wollte einfach nur feiern, als sie in den Tunnel der Duisburger Loveparade geriet. Sieben Jahre später ist sie immer noch unfähig, ein normales Leben zu führen und weiß nicht wohin mit ihrer Trauer und Zerstörungswut. Auch ihr Vater Thomas (Martin Brambach) und ihre Stiefmutter Kati (Christina Große) sind überfordert und mit ihren Kräften am Ende. Als Antonia eines Nachts die Gedenkstätte für die Opfer zerstört, lernt sie Sascha Reinhardt (Carlo Ljubek) kennen. Das Leben des Taxifahrers zerbrach ebenfalls vor sieben Jahren. Auch er war dabei, mittendrin, auf der Rampe. Behauptet er. Als Antonia ihn als Lügner enttarnt, wird er zum Ziel ihrer destruktiv tobenden Energie, die auch vor Saschas Sohn Jasper (Jeremias Meyer) nicht Halt macht. Original-Titel: Das Leben danach Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2017 Regie: Nicole Weegmann FSK: 12 Schauspieler: Antonia Jella Haase Sascha Carlo Ljubek Jasper Jeremias Meyer Thomas Martin Brambach Kati Christina Große Jutta Lena Stolze